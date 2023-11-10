«Газпром» оказался дешевле собственной дочерней компании

«Газпром нефть» обошла материнскую компанию «Газпром» по капитализации

Рост стоимости акций нефтяной компании «Газпром нефть» привел к тому, что дочерняя структура «Газпрома» обошла по рыночной капитализации материнскую компанию, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 17:00 капитализация «Газпрома» составляла 3,978 триллиона рублей, а «Газпром нефти» — 4,031 триллиона. Поводом для роста акций второй компании стало принятое накануне советом директоров компании решение выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля за акцию, так что дивидендная доходность составит 10 процентов.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в первом полугодии составила 304,413 миллиарда рублей, что на 40 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом за первые девять месяцев 2022 года дивиденды были заметно меньше — 69,78 рублей на акцию.

Между тем чистая прибыль «Газпрома» за первые девять месяцев 2023 года по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) рухнула на 44 процента в годовом выражении, до 446,103 миллиарда рублей. Выручка концерна упала в 1,6 раза, а продажи принесли убыток в размере 107,23 миллиарда рублей.

«Газпрому» принадлежит 95 процентов акций «Газпром нефти», поэтому почти весь объем повышенных дивидендов пойдет головной компании. На фоне урезания инвестиционной программы и повышения налогов необходимы дополнительные средства.

