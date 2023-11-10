Группа Zero People прокомментировала срыв концерта в Петербурге

Группа Zero People извинилась перед поклонниками за срыв концерта в Петербурге

Участники группы Zero People принесли извинения зрителям за срыв концерта в Санкт-Петербурге сотрудниками ОМОН. Обращение музыкантов приводится в Telegram-канале коллектива.

Александр Красовицкий и Александр Заранкин записали видео, в котором извинились перед пришедшими на их выступление, а также поблагодарили поклонников за поддержку, которую ощутили в зале ночного клуба «всем сердцем». Также музыканты заверили, что их тур продолжится и все следующие концерты в его рамках состоятся. Остальные подробности они пообещали сообщить в ближайшее время.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН. Они проверили документы у зрителей, после чего отправили их по домам.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и СВО. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».

Одна из посетительниц после сообщения об отмене концерта подралась с сотрудником ОМОН. Женщина начала потасовку со слов, что заплатила за билет деньги, сотрудник Росгвардии в ответ заявил, что у него есть оружие.