«Хогвартс» под Москвой лишили статуса университета

Депутат Толмачев: учреждение «Хогвартс» в Ивантеевке лишили статуса университета

Прокуратура Московской области лишила учреждение под вывеской «Международный университет магии и колдовства «Хогвартс» в городе Ивантеевка статуса университета. Об этом сообщил во «ВКонтакте» депутат Госдумы Александр Толмачев, по обращению которого прокуратура начала проверку.

Парламентарий пояснил, что «Хогвартс» оказывал гражданам консультационные услуги. «Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьез думал, что идет учиться в университет», — отметил Толмачев.

Он также подчеркнул, что подмосковная прокуратура предписала владельцам данного заведения, а именно Суликовой Е.С., которая использует псевдоним Алена Полынь, «к настоящему моменту исправить ошибки» и поменять описание предоставляемых услуг, которые пока вводят людей в заблуждение.

Толмачев сравнил подмосковный «Хогвартс» с деятельностью блогеров Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, которые под видом образовательных курсов предоставляли непонятные услуги. По мнению депутата, недопустимо дискредитировать российскую систему образования подобным использованием термина «университет» и некачественными услугами.

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