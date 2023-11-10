В Госдуме отреагировали на идею выдавать семье жилье за рождение пятого ребенка

Депутат Бессараб призвала изучить идею выдавать жилье за рождение пятого ребенка

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею выдавать семьям жилье за рождение пятого ребенка. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий концептуально поддержала инициативу, однако призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

«Эта инициатива хорошо перекликается с действующими региональными инициативами. (...) Эту инициативу нужно внимательно рассмотреть со всех сторон, а также предусмотреть соответствующие средства, заложить их, чтобы выйти с таким предложением», — сказала депутат.

Напомню, что бюджет уже сверстан на три года, бюджет дефицитный, и найти где-то деньги означает порезать другую статью затрат. Что можно порезать, наверное, этот вопрос нужно рассмотреть член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. «Мы даже предлагаем при рождении пятого ребенка выдавать бесплатное жилье», — сказала Останина в беседе с «Лентой.ру».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России надо облегчить налоговое давление на многодетные семьи, в том числе эту категорию граждан можно освободить от уплаты НДФЛ. По ее мнению, также необходимо довести до логического завершения идею отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.