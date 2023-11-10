В России раскрыли масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка

Россиянка украла миллионы рублей на заказах из IKEA через Турцию и Казахстан

Предпринимательница из Воронежа украла миллионы рублей у клиентов, желавших приобрести товары ушедшего из России бренда IKEA. Заказы должны были вести через Турцию, Казахстан и страны Евросоюза, пишет Telegram-канал Shot.

Через учрежденную фирму Love IKEA VRN Екатерина Ренева собирала заказы с жителей Воронежа и окрестных городов с требованием оплаты вперед. Товары покупатели ждали месяцами. Все это время, по словам Реневой, посылки проходили таможню, задерживались либо просто пропадали в пути. Некоторым клиентам посчастливилось, и они получили свой заказ частично.

Масштабную аферу раскрыли и подали на бизнес-леди в суд. К коллективному заявлению присоединились 40 заказчиков, но, по их утверждению, от действий Реневой пострадало около 300 человек. Проводится проверка.

В 2022 году на новостях об уходе IKEA из России мошенники разработали новые схемы с заказами товаров шведского магазина. В соцсетях распространялись предложения о «скидке сотрудника», с помощью которой покупателя уводили на поддельный сайт. Ресурс выглядел практически идентично сайту IKEA. Клиенты вводили реквизиты банковских карт на сайте злоумышленников и лишались денежных средств.

