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20:10, 10 ноября 2023Ценности

Инстасамка показала лицо без макияжа

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность без косметических средств. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 23-летняя исполнительница предстала сидя в машине в нежно-розовом мохнатом свитере. При этом на кадрах видно, что на лице звезды отсутствует макияж.

Кроме того, на коже знаменитости заметны отеки под глазами. Свой образ артистка дополнила белой вязаной шапкой.

В октябре Инстасамка снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Исполнительница поделилась серией фото, на которых она предстала в белом прозрачном платье. Сквозь его ткань виднелись плавки от купальника на завязках. При этом ее внешний вид дополняли наушники и наращенные волосы желтого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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