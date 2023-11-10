Израиль назвал Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы

Гендельман: Израиль считает Египет ключевым игроком в вопросе будущего Газы

Руководство Израиля считает Египет одним из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа. Об этом заявил советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в интервью газете «Известия».

По словам собеседника издания, такая ситуация сложилась исторически. Он напомнил, что именно Египет контролировал сектор Газа до 1967 года. «А с середины 1990-х годов в Газе действовала самостоятельно гражданская администрация. С 2005 года там нет ни одного израильского солдата, ни одного поселенца», — подчеркнул Гендельман. По его мнению, обвинять Израиль в том, что он «угнетает и устраивает блокаду Газы» на протяжении 75 лет, «как минимум несправедливо».

Советник Нетаньяху также подчеркнул, что у Израиля с движением ХАМАС «нет и не будет никаких переговоров».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение о пятидневном прекращении огня. Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока палестинское движение не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.