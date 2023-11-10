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20:57, 10 ноября 2023Наука и техника

«Калашников» начал поставки поглощающей ИК-лучи формы

«Калашников» начал поставки формы ВКПО 3.0 из поглощающей ИК-лучи ткани

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала поставки обновленных всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) с верхней частью из ткани, поглощающей инфракрасные лучи. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставки обновленной версии костюмов демисезонных и утепленных из состава ВКПО 3.0 в адрес заказчика. (…) Теперь на куртках костюмов демисезонного и утепленного добавлены погоны, которых не было в предыдущей версии ВКПО 3.0. Помимо этого, верхняя часть костюмов выполнена из ткани с ИК-ремиссией», — говорится в сообщении.

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В концерне отметили, что демисезонный костюм состоит из куртки и брюк из высокоэластичного в четырех направлениях износостойкого немембранного материала. Брюки оснащены вставками для защиты коленных суставов и дополнительными карманами.

В состав утепленного костюма входит куртка и брюки-самосбросы из износостойкого материала с мембранным покрытием. Костюм получил синтетический утеплитель, обеспечивающий термоизоляцию и сохраняющий свои свойства после компрессии и намокания.

В сентябре в концерне «Калашников» сообщили, что «Триада-ТКО» поставила более 100 тысяч комплектов зимней формы из состава ВКПО 3.0 для военнослужащих.

О начале поставок всесезонных комплектов ВКПО 3.0 стало известно в мае. «Триада-ТКО» разработала комплект совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

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      Даниил Иринин
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