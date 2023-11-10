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16:13, 10 ноября 2023Из жизни

97-летняя женщина назвала неожиданный секрет долголетия

97-летняя американка назвала секретом долголетия нездоровый образ жизни

Фото: Jaime Maldonado / Unsplash

97-летняя жительница США по имени Джулия связала свое долголетие с нездоровым образом жизни. Об этом сообщает Newsweek.

Об этом американка рассказала парикмахеру Бриттани Гэннон из штата Калифорния, клиенткой которой она является. В беседе с Бриттани Джулия заявила, что никогда не планировала прожить так долго. Неожиданным секретом своего долголетия она назвала нежелание следовать советам специалистов. Джулия утверждает, что никогда не посещала тренажерный зал и не занималась спортом. Она также не придерживалась правильного питания и не сидела на диетах. «Я иду вразрез со всем, о чем говорят вокруг», — объясняет женщина.

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Всю жизнь Джулия работала учителем на Восточном побережье США. Несколько лет назад она потеряла мужа, после чего переехала в Калифорнию к сыну и его семье. С тех пор она еженедельно посещает Бриттани. По словам парикмахера, долгожительница — прямолинейный, честный и добрый человек. «Она всегда интересуется, как у меня дела, и помнит о мелочах, о которых я рассказывала ей на прошлой неделе», — говорит Бриттани.

Ранее сообщалось, что 99-летний американец, участвовавший во Второй мировой войне, рассказал о пользе ранней пенсии для долголетия. Мужчина заявил, что чувствует себя «счастливым и благодарным за то, что ему удалось прожить так долго».

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      Алиса Удовик
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