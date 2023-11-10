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16:11, 10 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило о провале попыток ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Минобороны: ВСУ не удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра

Фото: Alex Babenko / AP

За минувшую неделю Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие активными действиями нанесли противнику значительный урон, недельные потери ВСУ на херсонском направлении составили более 500 человек.

За неделю на указанном направлении в плен российским войскам сдались 26 украинских военнослужащих, отметили в Минобороны.

Бойцы Вооруженных сил России, отличившимся при отражении атак противника, представлены к государственным наградам.

За неделю армия России нанесла в зоне проведения специальной военной операции 11 групповых ударов с применением высокоточного оружия, в частности, беспилотников. Целями ударов была аэродромная инфраструктура, военные склады и базы горюче-смазочных материалов ВСУ.

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      Алан Босиков
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