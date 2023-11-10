Минобороны сообщило о провале попыток ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Минобороны: ВСУ не удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра

За минувшую неделю Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие активными действиями нанесли противнику значительный урон, недельные потери ВСУ на херсонском направлении составили более 500 человек.

За неделю на указанном направлении в плен российским войскам сдались 26 украинских военнослужащих, отметили в Минобороны.

Бойцы Вооруженных сил России, отличившимся при отражении атак противника, представлены к государственным наградам.

За неделю армия России нанесла в зоне проведения специальной военной операции 11 групповых ударов с применением высокоточного оружия, в частности, беспилотников. Целями ударов была аэродромная инфраструктура, военные склады и базы горюче-смазочных материалов ВСУ.