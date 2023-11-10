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18:21, 10 ноября 2023Ценности

Модель Перминова снялась в прозрачном бюстгальтере

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица снялась в черном бюстгальтере в сетку, который частично демонстрировал ее грудь. Среди прочего, на размещенном снимке была видна ее подтянутая фигура с кубиками пресса. Звезда примерила черные брюки в полоску на высокой талии и распустила короткие светлые волосы, завитые в легкие локоны.

Свой образ модель дополнила аксессуарами в виде ожерелья и кольца с зеленым массивным камнем. Вдобавок она сделала макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре Перминова оголила грудь на камеру. Модель предстала в фитнес-зале в спортивном костюме, состоящем из топа зеленого оттенка и укороченных черных шортов.

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      Екатерина Ештокина
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