На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров

Ермак сравнил вооруженный конфликт на Украине с забегом на 100 метров

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил вооруженный конфликт в стране с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже преодолел. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, запись которого опубликована на YouTube.

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал Ермак.

При этом глава офиса президента признал, что никто точно не знает когда на Украине закончатся военные действия. По его мнению, конфликт может завершиться очень внезапно.

Ранее Ермак заявил, что в высшем руководстве Украины нет коррупции. Он также заверил, что никто из западных союзников Киева не ведет разговоров об этом.