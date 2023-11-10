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10:38, 10 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели лишить министра обороны права увольнять командование ВСУ

Депутаты Рады предложили запретить министру обороны увольнять командование ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» захотели запретить министру обороны страны назначать и увольнять командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил депутат Ростислав Павленко.

«Чтобы прекратить политические игры, мы с коллегами вносим предложение назначать и увольнять военное командование по представлению главнокомандующего, а не министра обороны», — заявил депутат.

3 ноября стало известно об увольнении генерал-майора Виктора Хоренко с поста командующего Силами специальных операций ВСУ. Этому предшествовала смена командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Вместо Игоря Танцюры эту должность занял Анатолий Баргилевич.

По словам Хоренко, о своем увольнении он узнал из СМИ. Причины такого решения, заявил генерал-майор, ему неизвестны.

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      Алевтина Запольская
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