На Украине захотели лишить министра обороны права увольнять командование ВСУ

Депутаты Рады предложили запретить министру обороны увольнять командование ВСУ

Депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» захотели запретить министру обороны страны назначать и увольнять командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил депутат Ростислав Павленко.

«Чтобы прекратить политические игры, мы с коллегами вносим предложение назначать и увольнять военное командование по представлению главнокомандующего, а не министра обороны», — заявил депутат.

3 ноября стало известно об увольнении генерал-майора Виктора Хоренко с поста командующего Силами специальных операций ВСУ. Этому предшествовала смена командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Вместо Игоря Танцюры эту должность занял Анатолий Баргилевич.

По словам Хоренко, о своем увольнении он узнал из СМИ. Причины такого решения, заявил генерал-майор, ему неизвестны.