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21:32, 10 ноября 2023Мир

В США предупредили Украину о новом плане российской армии

Экс-разведчик ВС США Риттер: РФ нанесет стратегические удары по ВСУ роями дронов

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Российская армия планирует нанести удары по украинским войскам роями передовых дронов. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары», — отметил он.

По мнению Риттера, на сегодняшний день Запад не знает, как бороться с таким видом техники. Солдаты ВСУ, которые столкнулись с российскими БПЛА в бою, рассказывают, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними не так страшны.

Эксперт подчеркнул, что рой дронов будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы противника.

Ранее Риттер рассказал, что военные Украины должны сместить Владимира Зеленского, чтобы завершить вооруженный конфликт и сохранить имеющиеся за Киевом территории. Экс-разведчик ВС США добавил, что свержение действующих властей на Украине позволило бы Киеву сохранить контроль над такими городами, как Одесса, Харьков и Днепропетровск.

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      Марина Совина
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