Названы потери израильской армии с начала обострения конфликта

«Известия»: в Израиле заявили о 349 погибших бойцах ЦАХАЛ

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составляют 349 человек с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом заявил советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман. Его слова передают «Известия».

«Что касается наших потерь, для нас жизнь каждого солдата равна целому миру, поэтому действия армии ведутся решительно, но осторожно», — отметил Гендельман. Он отметил, что с начала военной операции ХАМАС потерял 32 солдата и офицера, в целом потери с учетом боев с террористами у армии составляют 349 человек.

Также собеседник издания добавил, за подсчет потерь ХАМАС ответственно само движение, указав, что на сегодняшний момент уничтожены десятки высокопоставленных командиров палестинской организации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение о пятидневном прекращении огня. Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока движение не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.