ВОЗ обновила свои рекомендации по коронавирусу

ВОЗ обновила рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив оценки групп риска

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по борьбе с коронавирусом, изменив систему оценки опасности вируса для человека. В частности, ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска, указывается в официальном релизе организации.

Специалисты добавили новую среднюю группу риска, в которую теперь включают людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, с раком и рядом других болезней. Ранее они попадали в категорию высокого риска.

«Средний (уровень риска): люди старше 65 лет, люди, которые страдают ожирением, диабетом и/или хроническими заболеваниями, включая хроническую обструктивную болезнь легких, заболевания почек или печени, рак, находятся в группе умеренного риска», — сказано в сообщении.

Также ВОЗ продолжила рекомендовать препараты на основе нирматрелвира и ритонавира людям с умеренным и высоким риском госпитализации. Людям с низким риском госпитализации организация рекомендовала не использовать противовирусные препараты для снижения выраженности симптомов (например, анальгетики).

В октябре корейские ученые озвучили новые последствия перенесенного коронавируса. У переболевших COVID-19 на 12-74 процента выше вероятность развития различных типов алопеции, в три раза выше риск развития васкулита, на 68 процентов выше риск формирования болезни Крона и на 59 процентов больше шансов на развитие саркоидоза.

Специалисты предполагают, что причина этого в выработке организмом интерферонов, которые вызывают воспаление.

