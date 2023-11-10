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07:01, 10 ноября 2023Экономика

В России предрекли падение цен на недвижимость

Риелтор Усачева спрогнозировала снижение стоимости «вторички» на 5-20 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшей перспективе в России ожидается снижение уровня цен на вторичном рынке. Прогнозом поделились опрошенные «Лентой.ру» эксперты, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева и гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева.

По мнению Подкидышевой, до конца года можно ожидать падения цен на «вторичку» в среднем на 8-10 процентов. Это связано со снижением спроса и его перетеканием на первичный рынок, в том числе готового жилья, где действуют льготная ипотека с пониженными ставками. Собеседница «Ленты.ру» отметила, что на рынке сложился перекос ипотечных ставок на первичном и вторичном рынках практически в 2,5 раза.

На первичном же рынке проседания цен не ожидается, убеждена она. «Здесь за счет льготной ипотеки и роста спроса цены растут. Так, по итогам октября средняя цена квадратного метра в комфорт-классе выросла за месяц на 3,6 процента. В некоторых проектах комфорт-класса на долю льготной ипотеки приходится до 80-100 процентов выдач», — пояснила эксперт.

После повышения ключевой ставки Центробанка и значительного удорожания ипотеки мы зафиксировали падение стоимости на "вторичку" примерно на 5 процентов. До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20 процентов

Юлия Усачевариелтор

Усачева также спрогнозировала, что часть продавцов снимет с продажи свои объекты в ожидании лучших времен. Но при этом на рынке останутся те, кто заинтересован в продаже здесь и сейчас. В текущих условиях они будут вынуждены идти на торги и давать скидку покупателям.

Риелтор согласилась с тем, что на рынке строящегося жилья нет никаких предпосылок для снижения стоимости. «До конца года ситуация точно не изменится. Для этого сегмента недвижимости продолжают действовать льготные ипотечные программы с низкими ставками (5-8 процентов). Обсуждаемая информация о том, что программы через полгода могут быть свернуты, способствует увеличению ажиотажа. И даже рост минимального первоначального взноса до 20 процентов не привел к снижению спроса», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее ставку по льготной ипотеке на новостройки в России захотели уменьшить с 6,5 до 3 процентов годовых. С таким предложением выступили депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду».

По данным аналитиков «Авито Недвижимости», спрос на жилье на вторичном рынке в России в октябре 2023 года сократился на 10 процентов относительно сентября.

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