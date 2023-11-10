Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:48, 10 ноября 2023Мир

Песков раскритиковал запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС

Песков: запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС дискредитирует блок

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Запрет на въезд машин с российскими номерами в Европейский союз (ЕС) дискредитирует блок. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подобные меры, передает РИА Новости.

«Справедливости ради тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС», — отметил он, добавив, что хотелось бы поправить евродепутатов.

Ранее россиянам рекомендовали не посещать Латвию на личных автомобилях с российскими номерами. Недавно сейм Латвии в окончательном чтении принял антироссийские поправки к закону о дорожном движении, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости