Песков раскритиковал запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС

Песков: запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС дискредитирует блок

Запрет на въезд машин с российскими номерами в Европейский союз (ЕС) дискредитирует блок. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подобные меры, передает РИА Новости.

«Справедливости ради тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС», — отметил он, добавив, что хотелось бы поправить евродепутатов.

Ранее россиянам рекомендовали не посещать Латвию на личных автомобилях с российскими номерами. Недавно сейм Латвии в окончательном чтении принял антироссийские поправки к закону о дорожном движении, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.