Польшу предупредили о росте военной мощи России после ее выхода из ДОВСЕ

Conversation: Польше следует опасаться усиления России после ее выхода из ДОВСЕ

Политолог, эксперт по международным отношениям Кентон Уайт заявил, что Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает The Conversation.

Уайт отметил, что это должно обеспокоить Польшу. «Формальный выход из договора (…) должен встревожить страны Балтии и Польшу», — отметил он.

По мнению Уайта, все, что оказывает давление на единство НАТО, является благом для России. Он добавил, что соглашение фактически не соблюдалось странами Североатлантического альянса уже несколько лет.

Уайт считает, что прекращение договора будет существенной нагрузкой на НАТО, а для Москвы сыграет положительную роль.

Ранее британский эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир предрек перевооружение Российской армии после выхода Москвы из ДОВСЕ. Он также призвал НАТО тщательно следить за этим процессом, параллельно наращивая собственную военную мощь.