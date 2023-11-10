Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 10 ноября 2023Мир

Польшу предупредили о росте военной мощи России после ее выхода из ДОВСЕ

Conversation: Польше следует опасаться усиления России после ее выхода из ДОВСЕ

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Политолог, эксперт по международным отношениям Кентон Уайт заявил, что Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает The Conversation.

Уайт отметил, что это должно обеспокоить Польшу. «Формальный выход из договора (…) должен встревожить страны Балтии и Польшу», — отметил он.

По мнению Уайта, все, что оказывает давление на единство НАТО, является благом для России. Он добавил, что соглашение фактически не соблюдалось странами Североатлантического альянса уже несколько лет.

Уайт считает, что прекращение договора будет существенной нагрузкой на НАТО, а для Москвы сыграет положительную роль.

Ранее британский эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир предрек перевооружение Российской армии после выхода Москвы из ДОВСЕ. Он также призвал НАТО тщательно следить за этим процессом, параллельно наращивая собственную военную мощь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «70 метров мы уже пробежали» В Киеве оценили ход боевых действий на Украине. И дали прогноз, как они могут завершиться

      НАТО и Швеция провели военные учения в Эстонии

      Шэрон Стоун обвинила бывшего главу Sony Pictures в домогательствах

      Польшу предупредили о росте военной мощи России после ее выхода из ДОВСЕ

      В Евросоюзе заявили о давлении России на Армению

      Зеленскому предрекли уход с должности до начала переговоров с Россией

      Два человека пострадали в очереди за билетами в Большой театр

      ВОЗ обновила свои рекомендации по коронавирусу

      В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году

      Байден оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости