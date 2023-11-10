Силовые структуры
Порезавшего сожительницу в магазине россиянина арестовали
В Челябинске суд арестовал мужчину, порезавшего в магазине женщину из ревности
В Челябинске суд арестовал 46-летнего жителя, порезавшего в магазине из ревности 40-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчина пробудет под стражей два месяца. Его обвиняют в покушении.
По версии следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин, где работала его сожительница, и нанес ей три удара ножом. Потерпевшую госпитализировали.
Инцидент произошел 9 ноября. Напавшего мужчину задержала охрана магазина и передала полиции.