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16:01, 10 ноября 2023Силовые структуры

Порезавшего сожительницу в магазине россиянина арестовали

В Челябинске суд арестовал мужчину, порезавшего в магазине женщину из ревности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске суд арестовал 46-летнего жителя, порезавшего в магазине из ревности 40-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Его обвиняют в покушении.

По версии следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин, где работала его сожительница, и нанес ей три удара ножом. Потерпевшую госпитализировали.

Инцидент произошел 9 ноября. Напавшего мужчину задержала охрана магазина и передала полиции.

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      Илона Палей
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