В Дагестане предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию в регионе. Сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации главы республики.

Отмечается, что соответствующие призывы к проведению несанкционированных акций появились в дагестанском сегменте мессенджера WhatsApp. Власти региона напомнили, что участие в таких демонстрациях может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

«Убеждены, бОльшая часть дагестанцев осознают, что основная цель авторов - дестабилизировать ситуацию в нашей республике. Они не планируют участвовать в каких-либо акциях лично, но надеются подвести под нарушение законодательства молодежь Дагестана», — говорится в сообщении.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В общей сложности, после беспорядков полиция задержала 201 человека. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что виновные получат по заслугам.