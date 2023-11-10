Власти северного города заставили жителей здороваться друг с другом

В северном шведском городе Лулео жителей заставили приветствовать друг друга

Власти портового города Швеции решили заставить людей приветствовать друг друга. Об этом сообщает Associated France Press (AFP).

В северном городе Лулео с населением около 80 тысяч человек началась социальная кампания, поощряющая жителей здороваться и разговаривать друг с другом. В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как на мрачных лицах горожан появляется улыбка, когда случайный прохожий говорит им «привет». Видео сопроводили следующим текстом: «Поздороваться с соседями — мелочь, но исследования показывают, что это может способствовать укреплению социальных связей и положительно влияет на здоровье, безопасность и благополучие».

Кампанию в Лулеа, который находится в 150 километрах от полярного круга и где в декабре световой день сокращается до трех часов, запустили в связи с тем, что местные шведы стали чаще страдать от депрессии и одиночества.

Аса Коски, социальный стратег муниципалитета, который стоит за кампанией, рассказал AFP, что сообщение отображается на автобусах и зданиях города с 31 октября. Акция продлится четыре недели.

«Шведы могут быть немного замкнутыми... Нам нужно общаться друг с другом, это способ создать отношения. Мы полная противоположность Испании, где люди много время проводят на улице, общаясь друг с другом, где вся жизнь проходит снаружи», — утверждает Коски. По ее словам, опросы показали, что люди в возрасте от 16 до 29 лет чувствуют себя особенно одинокими и изолированными. Кампания должна помочь жителям Лулеа, которые большую часть времени проводят дома, более активно налаживать связи.

Ранее сообщалось, что жители города в Африке заявили, что «похитители пенисов» массово крадут их гениталии. По словам людей, злоумышленники при помощи черной магии все чаще похищают половые органы у мужчин и груди у женщин.