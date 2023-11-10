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18:57, 10 ноября 2023Наука и техника

Российский корабль увел МКС от столкновения с мусором

«Роскосмос»: «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Российский космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел МКС от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 по московскому времени. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 метров», — говорится в сообщении госкорпорации.

«Прогресс МС-24» был запущен 23 августа 2023 года. На борту корабля находилось 2495 килограммов груза, включая 500 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота. Также на корабле доставили более 1500 килограммов оборудования, медицинских средств, продуктов питания и другого груза.

В августе 2023 года «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором. В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.

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      Геннадий Сходненский
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