В Британии признали крупный провал Украины
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось крупным провалом. Неудачу Киева признали журналисты британской газеты The Economist.
«Наши данные показывают, что крупное контрнаступление Украины закончилось», — отмечают обозреватели. Аналитики газеты оценили информацию со спутниковых систем и пришли к выводу, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения войск ВСУ.
«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся 4 июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — заключили журналисты.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.