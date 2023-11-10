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14:38, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

В Британии признали крупный провал Украины

Британская газета The Economist признала крупный провал Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось крупным провалом. Неудачу Киева признали журналисты британской газеты The Economist.

«Наши данные показывают, что крупное контрнаступление Украины закончилось», — отмечают обозреватели. Аналитики газеты оценили информацию со спутниковых систем и пришли к выводу, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения войск ВСУ.

«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся 4 июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — заключили журналисты.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Олег Давыдов
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