Британская газета The Economist признала крупный провал Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось крупным провалом. Неудачу Киева признали журналисты британской газеты The Economist.

«Наши данные показывают, что крупное контрнаступление Украины закончилось», — отмечают обозреватели. Аналитики газеты оценили информацию со спутниковых систем и пришли к выводу, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения войск ВСУ.

«Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся 4 июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны», — заключили журналисты.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.