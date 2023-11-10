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19:28, 10 ноября 2023Путешествия

Россияне нарушили границу другой страны и были оштрафованы на 900 тысяч рублей

«МК»: российские туристы нарушили границу Казахстана и попались таможенникам
Гора Белуха

Гора Белуха. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Группа российских туристов нарушила границу другой страны при восхождении на гору и была оштрафована на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Уточняется, что россияне поднимались на Белуху Восточную и оказались на территории Казахстана. Там путешественники попались таможенникам соседнего государства. Выписанный штраф пришлось заплатить турфирме из Усть-Коксинского района, которая организовала поход.

Эта компания уже нарушала границы территории страны в 2021 году и была оштрафована на 800 тысяч рублей. Тогда туристы следовали к Белухе по тому же маршруту, который считается наиболее удобным среди гидов.

Ранее 38-летняя российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в расщелину и пропала во время восхождения на восьмитысячник Дхаулагири в Непале. Женщина совершала восхождение вместе с двумя другими россиянами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

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      Зарина Дзагоева
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