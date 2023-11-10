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12:48, 10 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к пожизненному заключению за тройную расправу

В Саратовской области суд дал мужчине пожизненный срок за тройное убийство

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд в Балашове приговорил к пожизненному лишению свободы 38-летнего местного жителя по делу о расправе над тремя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, все произошло 31 июля в Балашове Саратовской области. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей и напал на нее со стеклянным бокалом и ножом, нанеся множество ранений. Нападавшего попыталась остановить его мать, но ее он тоже несколько раз ударил ножом. В это время первая потерпевшая успела выбежать из дома к соседу, который также попытался помешать злоумышленнику. Мужчина расправился и с ним. Все трое получили ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина накрыл тело сожительницы ветками и скрылся в лесном массиве.

Ранее в Ставропольском крае суд приговорил 55-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над собутыльником.

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