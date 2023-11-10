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16:31, 10 ноября 2023Силовые структуры

Россиянку изнасиловали в собственной квартире

В Петербурге неизвестный изнасиловал женщину, она не закрыла дверь в квартиру

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 42-летнюю местную женщину изнасиловали в ее квартире. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, потерпевшая вернулась домой в квартиру на Петергофском шоссе: она зашла и забыла закрыть дверь. В жилище проник неизвестный и надругался над женщиной. Она сразу же позвонила в полицию.

Россиянка запомнила преступника: примерно 40-летний мужчина среднего роста в черной одежде, но синих джинсах. Кроме того, у него была с собой черная поясная сумка. Отмечается, что фигурант попал также на камеры видеонаблюдения. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Салехарде 35-летнего мужчину осудили на шесть лет за надругательство над пожилой женщиной.

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      Екатерина Кашурникова
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