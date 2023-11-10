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05:38, 10 ноября 2023Путешествия

Российская блогерша назвала пять отличий американок от русских женщин

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша сравнила русских и американских женщин и назвала пять черт, которые их отличают. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметила, что американкам не присуща жертвенность, даже если речь идет о близких людях. «"Я" у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», — написала блогерша.

Также, по ее словам, женщины в США расчетливы при выборе спутников жизни. Она рассказала, что на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях и тщательно проверяют будущих мужей. Блогерша добавила, что при этом девушки не ставят брак своей целью и стремятся к независимости.

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Еще одна черта, которая, по мнению путешественницы, отличает россиянок от американок и вызывает осуждение в России, — сосредоточенность последних на карьере и личном развитии. «Американки не сидят в декрете, как положено у нас в России, они сразу выходят на работу, нанимая няню, когда ребенку может быть всего месяц», — заключила автор.

Однако не все пользователи сети согласились с блогершей. «Успешную ухоженную 30-летнюю женщину без мужа и детей в России не осуждают. Ей завидуют», — возразили они в комментариях.

Ранее другая тревел-блогерша сравнила русских женщин и итальянок фразой «у них стоит поучиться». Туристка обратила внимание, что в Италии нет такого давления по поводу брака, как в России. «Женщины уверены, что всегда красивы и желанны, не боятся подождать», — пояснила она.

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      Мария Борисова
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