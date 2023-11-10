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12:57, 10 ноября 2023Среда обитания

Российский олигарх начал распродавать недвижимость в США по дешевке

Российский олигарх Валерий Коган продаст недвижимость в США со скидкой

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Российский олигарх Валерий Коган начал распродавать недвижимость в США по дешевке. Он выставил на продажу несколько объектов, сделав большую скидку на каждый, сообщает New York Post.

Коган вновь занялся поиском покупателя на роскошные апартаменты в нью-йоркском отеле «Плаза», которые до пандемии рассчитывал продать за 50 миллионов долларов — сейчас недвижимость можно приобрести за 33 миллиона. За эту сумму новый собственник получит три отдельных объекта, один из которых предприниматель продает впервые. Общая площадь помещений составляет более шести тысяч квадратных метров, которые включают в себя четыре спальни и четыре ванные. В интерьере использованы элементы из настоящего золота, к апартаментам прилагается башня.

Бизнесмен также урезал цену пентхауса в историческом районе Централ-Парк Вест до 45 миллионов долларов против указанных ранее 61,9 миллиона. Эта скидка стала второй — изначальная цена объекта составляла 65 миллионов долларов. Коган приобрел жилье в 2005 году за 18,5 миллиона долларов.

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Третьей подешевевшей собственностью Когана стало поместье в городе Гринвич. Теперь недвижимость стоит 14,5 миллиона долларов, в то время как прежде объект продавался за 24,5 миллиона.

Ранее дочь Когана Дарина разозлила своих британских соседей планом застройки деревни Котсуолдс. По их словам, появление новых объектов нарушит естественную и спокойную жизнь местных жителей.

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      Александра Качан
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