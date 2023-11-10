РИА: российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

Российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которой, предположительно, командовал французский офицер. Об этом рассказал боец разведывательной бригады «Днепр». Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что слышал, как командир украинских диверсантов говорил по-французски. По словам разведчика, скорее всего, он был офицером. Боец считает, что француз мог быть командиром украинской ДРГ. Выяснить это наверняка, как указал боец, не удалось, так как вся группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа «Сибирь» атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов (дронов-камикадзе) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). На одной из позиций противника была обнаружена гранатометная огневая точка, располагавшаяся прямо на передовой