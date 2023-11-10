Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:34, 10 ноября 2023Россия

Российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

РИА: российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

Фото: Reuters

Российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которой, предположительно, командовал французский офицер. Об этом рассказал боец разведывательной бригады «Днепр». Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что слышал, как командир украинских диверсантов говорил по-французски. По словам разведчика, скорее всего, он был офицером. Боец считает, что француз мог быть командиром украинской ДРГ. Выяснить это наверняка, как указал боец, не удалось, так как вся группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что бойцы российского спецназа «Сибирь» атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов (дронов-камикадзе) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). На одной из позиций противника была обнаружена гранатометная огневая точка, располагавшаяся прямо на передовой

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

      Российские снайперы в зоне СВО получили партию высокоточных винтовок Raptor

      Резолюцию Европарламента в России назвали признаком неэффективности санкций ЕС

      В США указали на провал Запада в отношении России

      Российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

      Путин посетил штаб Южного военного округа

      Российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у Сахалина

      Умер командовавший первым облетом Луны астронавт

      Израиль назвал Египет ключевым игроком в вопросе о будущем Газы

      В Дагестане предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости