Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 10 ноября 2023Наука и техника

Названа особенность высокоточной винтовки Raptor

Эксперт Кнутов: винтовка Raptor способна поражать легкобронированную технику

Кадр: BespokeGun / YouTube

Высокоточные снайперские винтовки Raptor, которые передали российским снайперам, способны поражать легкобронированную технику. Особенность оружия назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

По его словам, Raptor — это комплекс, в который входит винтовка, баллистические вычислители и другие приспособления, облегчающие стрельбу. Эксперт подчеркнул, что подобные винтовки изготавливают индивидуально под каждого снайпера. Raptor дает возможность поражать цели на дальности до 1850 метров.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023
«Трехлинеечка родная!» Российская винтовка Мосина прошла все войны XX века. Как появилось это легендарное оружие?
«Трехлинеечка родная!»Российская винтовка Мосина прошла все войны XX века. Как появилось это легендарное оружие?
Сегодня

Также Кнутов отметил, что Raptor позволяет вести огонь по легкобронированной технике и танкам. «Если попасть в триплекс механика-водителя, то он ослепнет практически, то есть у него не будет возможности наблюдать за дорогой, тем самым танк будет обездвижен. Подобное оружие, конечно, очень востребовано на фронте, потому что сейчас действуют даже не одиночные снайперы, а целые группы по несколько человек и решают задачи не только по выведению из строя проходного личного состава, но эти снайперские группы в состоянии даже предотвратить атаку противника, уничтожив командиров и выведя из строя наиболее активную часть атакующих», — сказал он.

Разработанная компанией BespokeGun винтовка под патрон калибра .338 Lapua Magnum весит почти 7,2 килограмма. Raptor получила планки Пикатинни для монтажа оптических прицелов. Магазин винтовки вмещает пять патронов.

Ранее гендиректор BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости