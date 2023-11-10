Названа особенность высокоточной винтовки Raptor

Эксперт Кнутов: винтовка Raptor способна поражать легкобронированную технику

Высокоточные снайперские винтовки Raptor, которые передали российским снайперам, способны поражать легкобронированную технику. Особенность оружия назвал директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

По его словам, Raptor — это комплекс, в который входит винтовка, баллистические вычислители и другие приспособления, облегчающие стрельбу. Эксперт подчеркнул, что подобные винтовки изготавливают индивидуально под каждого снайпера. Raptor дает возможность поражать цели на дальности до 1850 метров.

Также Кнутов отметил, что Raptor позволяет вести огонь по легкобронированной технике и танкам. «Если попасть в триплекс механика-водителя, то он ослепнет практически, то есть у него не будет возможности наблюдать за дорогой, тем самым танк будет обездвижен. Подобное оружие, конечно, очень востребовано на фронте, потому что сейчас действуют даже не одиночные снайперы, а целые группы по несколько человек и решают задачи не только по выведению из строя проходного личного состава, но эти снайперские группы в состоянии даже предотвратить атаку противника, уничтожив командиров и выведя из строя наиболее активную часть атакующих», — сказал он.

Разработанная компанией BespokeGun винтовка под патрон калибра .338 Lapua Magnum весит почти 7,2 килограмма. Raptor получила планки Пикатинни для монтажа оптических прицелов. Магазин винтовки вмещает пять патронов.

Ранее гендиректор BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для работы в зоне проведения специальной военной операции.