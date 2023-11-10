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00:27, 10 ноября 2023Спорт

Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Село Кироваул в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании Кироваула в Кизилюртовском районе Дагестана в село Манапкала. Указ опубликован на портале правовой информации.

Населенный пункт был переименован в Манапкалу в честь тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Отмечается, что с предложением выступила администрация села, чью инициативу поддержало Народное собрание республики Дагестан.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова не стало 3 июля 2020 года из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Он был тренером Хабиба, а также других действующих бойцов UFC — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

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      Анастасия Борисова
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