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08:02, 10 ноября 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о сорвавшем планы Киева маневре России

Figaro: боец ВСУ рассказал о сорвавшем план контрнаступления Киева маневре ВС РФ

Фото: Reuters

Штурмовик Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвавшийся Степаном, рассказал, что в день начала украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр. Однако им помешали российские войска, знавшие об этом намерении о помешавшие воплощению планов Киева. Слова бойца приводит французская газета Figaro.

По словам собеседника издания, Вооруженные силы России (ВС РФ) вывели войска с левого берега Херсонской области и перебросили их. Также он рассказал, что ВСУ рассчитывали нанести основной удар по региону, чтобы перекрыть доступ в Крым, однако действия России сорвали эти планы, приуроченные, как пояснил Степан, ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

«Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом», — объяснил штурмовик символичность провальных планов Киева.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил о неспособности ВСУ снова пойти в наступление и подчеркнул, что они потеряли такую возможность. «[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии», — отметил он.

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      Екатерина Подвигина
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