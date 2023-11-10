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00:39, 10 ноября 2023Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем

Бутырский суд Москвы арестовал обвиняемого в слежке за военкором Коцем

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бутырский суд Москвы выбрал меру пресечения в отношении Леонида Гутарова, следившего за семьей военкора Александра Коца. Об этом сообщает ТАСС.

28-летний мужчина пробудет под домашним арестом до 7 января 2024 года. Его обвиняют по статье 137 («Нарушении неприкосновенности частной жизни»).

Во время допроса Гутаров признал вину. По данным следствия, он за вознаграждение занимался сбором информации о военкоре, с 4 ноября по 7 ноября следил за его квартирой и членами семьи. Москвич также пытался обманом узнать у жены Коца сведения о его журналистской деятельности. Мужчина получал от заказчика из Украины по пять тысяч рублей в сутки.

Также выяснилось, что Гутаров угрожал женщине и оказывал на нее психологическое воздействие. Потерпевшая не открыла дверь незнакомцу и сразу вызвала полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

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      Марина Совина
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