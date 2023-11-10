Украина впервые обогнала Россию по объему торговли с одной европейской страной

Украина впервые в истории обошла Россию по объему торговли с Германией

Впервые в истории Украина обогнала Россию по объему торговли с Германией — по итогам сентября товарооборот между странами оценивается в 840 миллионов евро (896,8 миллиона долларов). В то же время объем торговли ФРГ с РФ оказался на 30 миллионов евро меньше, свидетельствуют данные Восточного комитета немецкой экономики.

Так, Украина стала восьмым по счету крупнейшим торговым партнером ФРГ. Россия же опустилась в списке на девятое место. Лидером стала Польша, второе место заняла Чехия, третье — Венгрия, за ней следуют Румыния, Словакия, Словения и Болгария.

Глава комитета Катрин Клаас-Мюльхойзер отметила, что Германия планирует увеличивать объем товарооборота со всеми своими партнерами. Для этого необходимо «последовательно устранять внешнеэкономические препятствия и не создавать новых», указала она. В частности, Германии нужно обеспечить открытость границ для свободного перемещения товаров, но в последнее время на польско-украинской границе грузовики стали сильно задерживаться. Власти страны также обеспокоены недавними блокадами со стороны польских перевозчиков.

Торговый оборот между Германией и Россией за первые семь месяцев 2023 года рухнул на 76 процентов, до 8,4 миллиарда евро. В годовом выражении падение составило 27 миллиардов евро. За год в списке торговых партнеров Германии Россия опустилась с 14-го на 36-е место.