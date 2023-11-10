Украинские военные снова пожаловались на нашествие мышей в окопах

Украинские военнослужащие снова пожаловались на тысячи мышей в окопах

Украинские военнослужащие продолжают жаловаться на нашествие мышей в окопах. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщили военные фотографы с Украины Константин и Влада Либеровы.

По словам представителей Вооруженных сил Украины, мыши ничего не боятся: портят дорогостоящее снаряжение, перегрызают кабели для использования спутников Starlink, лишая солдат связи, а также мешают спать, забегая в спальные мешки.

Украинские военные жалуются на заполонивших окопы мышей с конца октября 2023 года. Комбатанты также утверждают, что животные поедают запасы продовольствия и портят беспилотники. Кроме того, в сети публикуются сообщения о том, что с данной проблемой сталкиваются обе стороны конфликта, однако подтвердить их достоверность не представляется возможным.