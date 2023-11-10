Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

По его данным, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Стародубским муниципальным округом. В результате атаки со стороны Украины разрушений и пострадавших нет. Также губернатор поблагодарил подразделения ПВО за проделанную работу.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины дважды за день обстреляли Брянскую область. Сначала под атаку попало село Сушаны Климовского района. Затем противник обстрелял село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.