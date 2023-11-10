В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

Disney покажет фильм «Муфаса: Король лев» зимой 2024 года

Компания Disney покажет фильм «Муфаса: Король лев» зимой 2024 года, несмотря на то, что изначально премьера была назначена на лето. Об этом сообщает портал Collider.

Премьера приквела «Короля льва» состоится 20 декабря 2024 года. Задержка выхода картины связана с исторической забастовкой Гильдии киноактеров США, об окончании которой стало известно накануне.

В фильме покажут историю молодого Муфасы, которого озвучит актер Аарон Пьер, Шрама сыграет Келвин Харрисон-младший. Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики соответственно. Дополнительные подробности о ленте остаются в тайне.

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