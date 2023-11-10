В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 18 рейсов

В трех аэропортах Москвы в пятницу, 10 ноября, произошла отмена и задержка 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как стало известно, во Внуково шесть самолетов вылетели не по графику, два отправления отменили. В Шереметьево четыре рейса задержали, еще один — отменили. Тем временем в Домодедово отложили пять вылетов.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов из столичных авиагаваней не сообщается.

Ранее выяснилось, что в Сочи российский пилот повредил самолет на десятки миллионов рублей и пошел под суд. После приземления командир воздушного судна не дождался сигнала диспетчера и раньше времени убрал стояночный тормоз. Экипаж отвлекся на другие послеполетные процедуры, а лайнер покатился и врезался в пассажирский трап.