В Москве россиянина по фамилии Блинов арестовали за госизмену

В Москве за госизмену арестовали россиянина Блинова, дело под грифом «секретно»

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене россиянина. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суть дела и личность обвиняемого не раскрываются из-за грифа секретности, как и должность, и сфера, в которой работал россиянин. При этом известно, что его фамилия — Блинов. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО.

3 ноября челябинский областной суд назначил москвичу штраф в размере 300 тысяч рублей за попытку получить доступ к гостайне.