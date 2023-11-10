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09:07, 10 ноября 2023Силовые структуры

В Москве россиянина по фамилии Блинов арестовали за госизмену

В Москве за госизмену арестовали россиянина Блинова, дело под грифом «секретно»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене россиянина. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суть дела и личность обвиняемого не раскрываются из-за грифа секретности, как и должность, и сфера, в которой работал россиянин. При этом известно, что его фамилия — Блинов. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела обвиняемого отправили в СИЗО.

3 ноября челябинский областной суд назначил москвичу штраф в размере 300 тысяч рублей за попытку получить доступ к гостайне.

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      Владимир Седов
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