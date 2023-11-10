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18:58, 10 ноября 2023Россия

Военкома российского города нашли мертвым у себя дома

В Свердловской области совершил самоубийство военком Краснотурьинска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области обнаружили мертвым военного комиссара Краснотурьинска Сергея Чекасина. Об этом пишет Ura.ru.

Тело 59-летнего мужчины нашли в его доме. Как сообщил источник издания, предварительно, Чекасин совершил самоубийство. Причины, подтолкнувшие военкома на этот поступок, не уточняются. Однако подчеркивается, что россиянин долго болел. Сейчас в его доме работают следователи.

В военкомате Краснотурьинска, который Чекасин возглавлял с 2008 года, журналистам портала подтвердили смерть мужчины. В региональном Следственном комитете комментировать произошедшее отказались.

Ранее в Омске сестры-близнецы совершили двойной суицид. Их тела обнаружил муж одной из россиянок. Перед смертью женщины попрощались со своими супругами. Как стало известно, погибшие страдали психическими расстройствами.

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      Константин Лысяков
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