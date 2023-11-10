В США предрекли потерю Украиной всех танков Leopard

Forbes: ВСУ не смогут обращаться с танками Leopard и потеряют их все

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор не научились обращаться с Leopard. Из-за этого украинская армия может потерять все танки, которые Киеву поставил Запад. Такое мнение приводится в статье журнала Forbes.

Авторы материала посоветовали украинским войскам не делать то, что «они часто делают со своими "Leopard 2"» — гонять их небольшими группами без особой поддержки пехоты к российским позициям. По их словам, часто танки проходят через минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотников.

Также в публикации отмечается, что ВСУ потеряли один из поставленных Великобританией танк Challenger 2.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные из группировки «Запад» получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение танков Leopard 2 на купянском направлении.

В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на запорожском направлении ВСУ за несколько дней потеряли 10 танков Leopard различных модификаций.