В США рассказали о возможностях российского МиГ-31

MWM: истребитель МиГ-31 способен перехватывать самолеты на большой высоте

Истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота России, которые недавно отрабатывали перехват самолетов противника, способны перехватывать цели на большой высоте. О возможностях истребителя рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что роль МиГ-31 в Баренцевом море растет на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и перехода Военно-воздушных сил Норвегии на истребители пятого поколения F-35. Также в публикации подчеркнули, что российский самолет продемонстрировал свою эффективность в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Его ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" имеют дальность полета 400 километров, непревзойденную скорость шесть чисел Маха и очень большие 60-килограммовые боевые части, благодаря чему особенно опасны для целей на всех высотах. Огромная мощность датчиков сделала МиГ-31 первым в мире боевым самолетом, способным перехватывать низколетящие крылатые ракеты на больших расстояниях», — пишет издание.

Ранее в ноябре стало известно, что экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота отработали перехват условного противника в стратосфере над акваторией Баренцева моря в ходе учений.

В сентябре журнал Military Watch Magazine писал, что советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время.