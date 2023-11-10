Валиева рассказала об эмоциях от выступления на Олимпийских играх

Камила Валиева заявила, что четвертое место на Олимпийских играх обиднее второго

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала в интервью Первому каналу об эмоциях от выступления на Олимпийских играх.

Валиева отметила, что ей посчастливилось выйти олимпийский лед четыре раза. «Первые два раза ты даже не осознаешь, что ты на Олимпиаде. Когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь: "А это то, к чему я так долго шел?" И ты в какой-то прострации находишься», — заявила она.

Также Валиева сравнила четвертое и второе место на Олимпийских играх. По словам фигуристки, занять четвертое место обиднее, чем занять место на подиуме.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Валиевой позволили принять участие в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.