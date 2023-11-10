Великобритания отчиталась о подготовке 30 тысяч украинских военных

Минобороны Британии: более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку

Более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку в Великобритании с опережением графика. О подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчиталось министерство обороны королевства в заявлении на сайте ведомства.

«Более 30 тысяч простых украинских мужчин и женщин прошли подготовку, чтобы стать солдатами в рамках крупнейшей в своем роде программы военной подготовки на британской земле со времен Второй мировой войны», — заявили в британском Минобороны.