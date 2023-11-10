Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 10 ноября 2023Мир

Великобритания отчиталась о подготовке 30 тысяч украинских военных

Минобороны Британии: более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку

Фото: Reuters

Более 30 тысяч украинских военных прошли подготовку в Великобритании с опережением графика. О подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отчиталось министерство обороны королевства в заявлении на сайте ведомства.

«Более 30 тысяч простых украинских мужчин и женщин прошли подготовку, чтобы стать солдатами в рамках крупнейшей в своем роде программы военной подготовки на британской земле со времен Второй мировой войны», — заявили в британском Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      Женские консультации в Москве заработали по-новому

      Арабская страна решила ограничить поставки некоторых товаров в Россию

      Врач назвал неожиданную причину бессонницы

      Врач развеяла миф об остеохондрозе

      Великобритания отчиталась о подготовке 30 тысяч украинских военных

      Стало известно о возможной приостановке контракта «Аль-Хиляля» с Неймаром

      Сбежавшая корова забодала 75-летнего пенсионера

      Ивлееву высмеяли в сети из-за откровенного наряда словами «что-то на дешевом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости