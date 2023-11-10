Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 10 ноября 2023Мир

Во Франции рассказали о страхе Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский боится разрушения мифа о «новом Черчилле»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nina Liashonok / Stringer / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в стране, поскольку опасается, что его не переизберут на второй срок. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он отметил, что украинский лидер все чаще сталкивается с критикой в свой адрес в связи с провалом контрнаступления войск. Поэтому, считает политик, ему вряд ли удастся победить на выборах. «Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский в своем обращении к украинцам заявил, что сейчас не подходящее время для проведения президентских выборов, и все силы необходимо направить на борьбу с Россией.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец-3». На что способна эта противоракета?

      Стала известна реакция властей Украины на критику со стороны Арестовича

      Самолет Ан-2 с людьми на борту пропал в российском регионе

      Представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию россиян из Газы

      Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным

      Режиссер фильма «Как заниматься сексом» призвала отказаться от порно

      В Евросоюзе заподозрили Орбана в нарушении Договора о ЕС из-за встречи с Путиным

      В России предрекли падение цен на недвижимость

      Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16

      Российский военный заявил об уничтожении ВСУ кинбурнского заповедника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости