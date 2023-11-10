Во Франции рассказали о страхе Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский боится разрушения мифа о «новом Черчилле»

Глава Украины Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в стране, поскольку опасается, что его не переизберут на второй срок. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он отметил, что украинский лидер все чаще сталкивается с критикой в свой адрес в связи с провалом контрнаступления войск. Поэтому, считает политик, ему вряд ли удастся победить на выборах. «Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский в своем обращении к украинцам заявил, что сейчас не подходящее время для проведения президентских выборов, и все силы необходимо направить на борьбу с Россией.