Военный Дандыкин: ВСУ находятся в плачевном положении, им не хватает резервов

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о плачевном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Известиями» он заявил, что украинская армия все еще пытается наступать, однако ей не хватает резервов.

По словам Дандыкина, напряженная ситуация сохраняется на юге фронта и в районе Купянска, а на фоне неудач в руководстве Украины появляются разногласия. Например, они возникают между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, уточнил он.

Военный эксперт также указал на усталость Запада и США от поддержки Киева. «Конечно, они попытаются [выйти] из этой ситуации, когда контрнаступ не оправдался, и Украина, и Зеленский, и все, кто с ним связан, стоят перед выбором, что делать. Наступать они практически уже в ближайшем будущем не могут. И вопрос так или иначе будет базироваться как минимум на приостановке боевых действий», — заявил он, отметив, что сейчас украинская сторона не пойдет на переговоры.

В заключение Дандыкин порассуждал о предоставлении НАТО своих бойцов украинской армии. Он назвал подобное развитие событий маловероятным.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек поражение ВСУ на фронте. Политолог подчеркнул, что положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелое, на фронт переброшены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять российским войскам.

