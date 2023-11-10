Военный эксперт призвал Россию обратиться в Совбез ООН из-за действий ВСУ

Военный эксперт Прохватилов обвинил Украину в применении запрещенного оружия

Россия должна обратиться в Совет Безопасности ООН и продемонстрировать доказательства использования запрещенных видов оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ), таких как снаряды с белым фосфором. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«У ВСУ сейчас не хватает сил, чтобы куда-то прорваться, чтобы отразить наше наступление. Их контрнаступление провалилось из-за дефицита живой силы, техники, боеприпасов, так что последний аргумент — это применение запрещенного оружия, такого как белый фосфор», — сказал Прохватилов.

По мнению военного эксперта, России необходимо фиксировать подобные случаи, собирать доказательства, свидетельства очевидцев и обращаться с этим в Совбез ООН, распространять информацию в мировых СМИ.

Прохватилов также добавил, что применение запрещенного оружия ВСУ — во многом вынужденная мера на фоне сокращения поставок из-за усталости Запада от поддержки Украины. Он также добавил, что на данном этапе Россия была бы готова к началу переговорного процесса.

«Можно было бы зафиксировать нынешнее состояние, прекратить огонь и уже дальше думать, что делать», — допустил военный эксперт.

Ранее российский разведчик сообщил, что ВСУ прицельно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы, применяя снаряды, начиненные белым фосфором, а также кассетные боеприпасы.