Врач развеяла миф об остеохондрозе

Боль в спине у пожилых людей не связана с остеохондрозом, заявила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. В комментарии для «Ленты.ру» врач развеяла этот и другие мифы о заболевании.

По словам Агаевой, вопреки устоявшемуся мнению, остеохондроз — заболевание детей и подростков, а не стариков. Врач объяснила, что эту болезнь диагностируют в возрасте 3-15 лет, при этом в более позднем возрасте она не развивается.

«Существует лекарственные, ортопедические, хирургические методы лечения остеохондрозов, — прокомментировала терапевт. — Иногда пациентам требуется покой, гипсовая повязка или корсет. В некоторых случаях лечение может занимать несколько лет. Утверждение, что у взрослых и пожилых боль в спине вызвана остеохондрозом — всего лишь миф».

Кроме того, продолжила Агаева, ученые не установили связь между переменой погоды, например осенью, и обострением заболеваний опорно-двигательной системы. «Хотя ученые из Канады, Австралии, Израиля и Великобритании выяснили, что боль в суставах может появляться из-за изменения влажности воздуха, однако почему так происходит, пока не ясно. Когда мы узнаем об этой связи больше, врачи смогут предсказывать, когда обострится боль и превентивно ее купировать», — отметила врач.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко перечислил способы предотвратить появление боли в пояснице. Первым делом он посоветовал контролировать осанку.