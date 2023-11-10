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11:25, 10 ноября 2023Забота о себе

Врачи по ошибке удалили мужчине часть толстой кишки

Американец Пиано обвинил врачей в удалении части кишки вместо аппендицита

Фото: Pxhere

Американец Джордж Пиано обвинил врачей в том, что во время операции ему вместо аппендицита вырезали часть толстой кишки и удалили пупок. Об этом сообщает Insider.

Житель США в исковом заявлении указал, что попал в Северо-Pападный медицинский центр Вашингтонского университета с острыми болями в области живота. По его словам, врачи поставили ему диагноз «острый аппендицит» и отвезли на операцию. Придя в себя после наркоза, мужчина почувствовал, что боль усилилась. Повторная компьютерная томография показала, что вместо воспаленного аппендицита хирурги удалили нижнюю часть толстой кишки, утверждает Пиано.

Мужчина заявил, что после неудачного лечения ему потребовалось еще четыре хирургических вмешательства и несколько госпитализаций. В том числе, ему удалили воспаленные ткани, устранили брюшную инфекцию, частично восстановили толстую кишку, вывели ее наружу через отверстие в брюшной полости и установили колостомический мешок для сбора кала. Адвокат Пиано Эдвард Мур добавил, что у его клиента помимо прочего деформирован живот и удален пупок.

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В настоящее время Пиано пытается взыскать с больницы компенсацию за причиненный моральный и физический вред. Мужчина уверяет, что для полного восстановления ему понадобится еще несколько хирургических операций и длительное восстановление.

Ранее в Бразилии родители новорожденной девочки обвинили врачей, что во время родов они случайно оторвали ребенку голову, а затем пришили ее обратно. Больница предложила оплатить похороны, если родители откажутся от дальнейшего расследования.

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      Екатерина Улитина
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